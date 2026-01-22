В Казани вынесли приговор по делу о мошенничестве с инвестициями в кооператив «Аметист»

Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по уголовному делу 27‑летнего Эрика Кармацкого, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Следствие установило, что с июля 2021 года по апрель 2022 года Кармацкий вместе со своим знакомым обманул 24 жителя Казани. Они убеждали людей вкладывать деньги в покупку ценных бумаг и подарочных сертификатов потребительского кооператива «Аметист», обещая высокий доход за счет привлечения новых вкладчиков. На деле же полученные средства они присваивали. Общий ущерб превысил 8,9 млн рублей.

Часть ущерба – 1 млн рублей – была возмещена в ходе расследования.

Суд назначил Кармацкому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении его соучастника выделено в отдельное производство.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в редакцию обратилась обманутая вкладчица «золотой» пирамиды. Женщина рассказала, что вложила в «Аметист» 950 тысяч рублей. Ей обещали золотые горы и огромные процентные выплаты за вклад в фирму.

Схема «Аметиста» проста: покупаешь золото, оставляешь его у владельцев фирмы, чтобы те пустили его в оборот, и ждешь выплат по процентам за вклад. Чтобы вложиться, люди продавали квартиры и отдавали последние сбережения.