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В Казани стартовал процесс по делу о мошенничестве лидеров «золотой» пирамиды «Аметист»
В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу лидеров «золотой» пирамиды «Аметист». На скамье подсудимых Рустем Касимов и Эрик Кармацкий. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Заседание началось с двух ходатайств Эрика Кармацкого. Он попросил удалить прессу и дать ему ознакомиться с материалами дела.
«Удалите прессу, так как мне зачитывали все, что они писали в своих материалах. Они дают неверное направление потерпевшим и влияют на их позицию», – заявил Эрик Кармацкий.
Судья отклонил его ходатайство, сославшись на гласность процесса. Во втором ходатайстве он заявил, что хочет ознакомиться с материалами дела, так как выписки у него дома испортила собака.
«Прошу дать ознакомиться с материалами, у меня дома много было выписок. Собака их разорвала, я не прошу перенести заседание. Ознакамливаться буду пока идет суд», – дополнил он.
Судья удовлетворил ходатайство и передал слово старшему помощнику прокурора Казани Ильфату Миннахметову, чтобы тот прочитал обвинение.
По версии следствия, Касимов и Кармацкий обещали людям выплаты процентов со вкладов. Вкладами являлись заключенные договоры публичной оферты на продажу сертификатов на золото, ювелирные украшения и простые векселя.
По версии следствия, чтобы создать видимость легального бизнеса, они сняли офис в «Корстоне». Вступившим в «дело», обещали огромные выплаты по процентам. Бизнесмены уверяли, что по сертификату можно получать от 0,75% до 1% прибыли в день и забыть об обычной работе. Выплаты проводились раз в 10 дней. На сайте можно было либо вернуть сертификат, либо взять украшения на вложенную сумму.
Первое время Касимов и Кармацкий выплачивали проценты деньгами, которые приходили от следующих вкладчиков. Они убеждали, что «Аметист» полностью легальная организация. От действий организаторов пирамиды пострадали 24 человека, среди которых жители Татарстана, Башкирии и других регионов России. Общий ущерб по делу составил около 8 миллионов рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в редакцию обратилась обманутая вкладчица «золотой» пирамиды. Женщина рассказала, что в вложила в «Аметист» 950 тысяч рублей. Ей обещали золотые горы и огромные процентные выплаты за вклад в фирму.
Схема «Аметиста» проста: покупаешь золото, оставляешь его у владельцев фирмы, чтобы те пустили его в оборот, и ждешь выплат по процентам за вклад. Чтобы вложиться, люди продавали квартиры и отдавали последние сбережения.
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