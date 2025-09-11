В Казани вынесли приговор мужчине, по вине которого в пожаре погибли мать и дочь

В Казани суд вынес приговор 41-летнему Руслану Сафину. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным следствия, ночью 10 февраля в одной из квартир на улице Гаврилова в Казани случился пожар. Причиной стала халатность Сафина, находившегося под действием наркотических веществ.

Огонь вспыхнул сначала на диване, а потом охватил всю гостиную, заполнив помещение едким дымом. В тот момент в квартире находились 12-летняя девочка и ее недееспособная мать. Обе погибли на месте.

Как выяснило следствие, Сафин не попытался спасти пострадавших и покинул горящую квартиру.

«Между преступными действиями и бездействием мужчины и наступлением смерти девочки и ее матери имеется прямая причинно-следственная связь», – отметили в прокуратуре РТ.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.