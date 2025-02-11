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Происшествия 11 февраля 2025 14:47

В Казани арестовали мужчину, по вине которого в пожаре погибли мать и дочь

В Казани суд арестовал мужчину, по вине которого в жутком пожаре на улице Гаврилова погибли мать и дочь. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.

По данным агентства, суд отправил мужчину в СИЗО до 10 апреля.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что в многоквартирном доме на улице Гаврилова произошел пожар. Очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже. Во время тушения пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни.

По версии следователей, трагедия произошла из-за того, что пьяный сосед уснул, не потушив сигарету. 41-летняя хозяйка квартиры была инвалидом, она не смогла выбраться наружу. В той же квартире спала 12-летняя девочка. После реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть.

#суд #арест
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