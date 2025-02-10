Мать и дочь погибли на пожаре в казанской многоэтажке

В многоквартирном доме на улице Гаврилова произошел пожар. Очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, во время тушения пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни. К сожалению, после реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть 12-летней девочки и 41-летней женщины.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Шесть человек, среди которых двое детей, были эвакуированы пожарными из соседних квартир.

Площадь пожара составила 40 квадратов. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожности при курении родственника погибших.