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Происшествия 10 февраля 2025 08:08

Мать и дочь погибли на пожаре в казанской многоэтажке

В многоквартирном доме на улице Гаврилова произошел пожар. Очаг возгорания находился в квартире на шестом этаже.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, во время тушения пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни. К сожалению, после реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть 12-летней девочки и 41-летней женщины.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Шесть человек, среди которых двое детей, были эвакуированы пожарными из соседних квартир.

Площадь пожара составила 40 квадратов. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожности при курении родственника погибших.

#пожар в казани
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