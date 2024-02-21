В Казани вынесли приговор экс-замглаве ФСС Татарстана по делу о мошенничестве

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-замглаве ФСС по Татарстану Камилю Фатыхову, а также проходящим с ним по делу братьям Сагировым. Все трое оказались на скамье подсудимых за покушение на мошенничество в крупном размере и мошенничество в крупном размере.

Бывшего заместителя управляющего ФСС по РТ Камиля Фатыхова приговорили к 7 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Экс-начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марата Сагирова также приговорили к 7 годам лишения свободы со штрафом в полмилилиона рублей, а младший брат – сотрудник компании «Альянс» Ильдар Сагиров, отделался условным наказанием в 4 года, с таким же испытательным сроком. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Вахитовского суда Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, по версии следствия, с 2018-го по 2019 год Фатыхов и Сагировы смогли получить доступ к персональным данным инвалидов, которые нуждались в покупке колясок и протезов. Они обещали людям помочь с получением необходимых средств реабилитации. Те соглашались и оформляли заявки.

Злоумышленники предоставляли нужный товар через фирму «Альянс»: коляску покупали дешевую, а инвалиду передавали ее под видом дорогой. В итоге поддельные документы о цене вместе с заявлениями от инвалидов на компенсацию стоимости покупки передавались прямо в отдел к Сагирову. При этом специализированные технические средства реабилитации для инвалидов были более низкой стоимости и низкого качества, не соответствовали техническим качествам и характеристикам изделия, заложенным в государственных контрактах.

Размер выплат из бюджета значительно превысил реальную стоимость купленного оборудования. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, ущерб от действий обвиняемых превысил 14,5 млн рублей, а пострадали от их действий более пятисот инвалидов. Таким же образом уже в 2019 году они пытались получить выплаты от фонда на сумму порядка 10,7 млн рублей, однако на этот раз начисления заморозили.