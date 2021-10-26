В суд ушло дело о мошенничестве бывшего замглавы ФСС по Татарстану

По версии следствия, в 2018-2019 годы бывший заместитель управляющего регионального отделения фонда социального страхования РФ по РТ Камиль Фатыхов, экс-начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации этого же учреждения Марат Сагиров и его брат Ильдар Сагиров незаконно получили данные на инвалидов, которым были необходимы коляски и протезы. Они ввели в заблуждение нуждающихся по поводу стоимости оборудования, подделали документы и предоставили липовые бумаги в ФСС вместе с заявлениями о выплатах. Компенсации, которые были получены, значительно превышали реальную стоимость товаров. Ущерб от действий злоумышленников превысил 13,7 млн рублей.

Таким же образом уже в 2019 году они пытались получить выплаты от фонда на сумму 14 млн, однако их поймали.

Мужчинам предъявлены обвинения в мошенничестве и покушении на мошенничество. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

