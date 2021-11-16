Более 500 обманутых инвалидов: экс-замглавы ФСС Татарстана с братом на скамье подсудимых

Вахитовский суд Казани начал рассмотрение громкого дела о многомиллионных аферах с инвалидными колясками в ФСС Татарстана. На скамье подсудимых оказались бывшие заместитель управляющего и начальник отдела фонда, при этом еще один фигурант дела все еще в розыске. Подробности из зала суда – в репортаже ИА «Татар-информ».

В Вахитовском суде огласили обвинительное заключение по делу о многомиллионных аферах с инвалидными колясками в Фонде социального страхования РФ по РТ

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сегодня в Вахитовском суде Казани прокурор огласил обвинительное заключение по делу о многомиллионных аферах с инвалидными колясками в Фонде социального страхования России по Татарстану. На скамье подсудимых оказались трое: бывший заместитель управляющего ФСС по РТ Камиль Фатыхов, экс-начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации отделения ФСС Марат Сагиров, а также его младший брат – сотрудник компании «Альянс» Ильдар Сагиров.

Дело насчитывает порядка 90 томов, на оглашение обвинительного заключения ушло около часа.

Миллионы похищенных рублей и сотни обманутых инвалидов

По версии следствия, в 2018-2019 годах Фатыхов и Сагировы смогли получить доступ к персональным данным инвалидов, которые нуждались в покупке колясок и протезов. Они обещали людям помочь с получением необходимых средств реабилитации. Человек соглашался и оформлял заявку.

Злоумышленники предоставляли нужный товар через фирму «Альянс»: коляску покупали дешевую, а инвалиду передавали ее под видом дорогой. В итоге поддельные документы о цене вместе с заявлениями от инвалидов на компенсацию стоимости покупки передавались прямо в отдел к Сагирову.

«При этом специализированные технические средства реабилитации для инвалидов были более низкой стоимости и низкого качества, не соответствовали техническим качествам и характеристикам изделия, заложенным в государственных контрактах», – зачитал прокурор.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Размер выплат из бюджета значительно превысил реальную стоимость купленного оборудования. Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, ущерб от действий обвиняемых превысил 14,5 млн рублей, а пострадали от их действий более пятисот инвалидов.

Таким же образом уже в 2019 году они пытались получить выплаты от фонда на сумму порядка 10,7 млн рублей, однако на этот раз начисления заморозили.

Примечательно, что, согласно тексту обвинительного заключения, в деле фигурирует еще один обвиняемый – челнинский бизнесмен, директор и владелец «Альянса» Альберт Закиров, сейчас он находится в розыске.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Фатыхов и Сагировы смогли получить доступ к персональным данным инвалидов, которые нуждались в покупке колясок и протезов Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Все нуждающиеся получили коляски»

Хищение 14,5 млн рублей следователи квалифицировали как мошенничество. Кроме того, фигурантам предъявлено обвинение и в покушении на мошенничество – за попытку похитить еще 10,7 млн рублей.

Все трое обвиняемых вину не признают. Фатыхов и его бывший коллега Сагиров-старший находятся под стражей, Сагиров-младший – под домашним арестом.

«Мне ничего не понятно: начиная с того, каким образом был подсчитан ущерб, до того, каким образом я мог организовать преступную группу и руководить ей», – высказался Фатыхов, выслушав речь гособвинителя.

Его защитник особенно акцентировал внимание суда на том, что сумма ущерба по делу якобы рассчитана неверно, а инвалиды и вовсе не могут считаться потерпевшими, поскольку все они получили необходимое оборудование.

«Ущерб, который зачитан государственным обвинителем, некорректен. В него внесена вся сумма, а сумма затрат на сами технические средства реабилитации не посчитана, сумма затрат на доставку, на персонал. Более того, ни один из нуждающихся в средствах реабилитации не говорит о том, что он не получил ТСР, коляски всем были доставлены», – отметил адвокат Айдар Сейтумеров.

Фигурантам предъявлено обвинение и в покушении на мошенничество – за попытку похитить еще 10,7 млн рублей Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Его коллега Ирина Трунова подчеркнула еще одну неточность в гособвинении. По ее мнению, раз следствие не проводило никих экспертиз подписей, то документы нельзя называть фиктивными.

«Несколько раз из уст гособвинителя прозвучала фраза “предоставляли ложные, поддельные подписи” и так далее. Обращаю внимание суда, что никакой экспертизы по установлению подлинности подписей в рамках уголовного дела проведено не было», – заявила адвокат.

«Внутренняя проверка подтвердила факт хищения»

Отметим, что потерпевшим по делу был признан Фонд социального страхования РФ по РТ. Представитель ведомства – и.о. начальника правового отдела фонда Роза Мадышева в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» подтвердила, что внутренняя проверка в учреждении выявила хищение.

«На основании приказа регионального отделения контрольно-ревизионным отделом была произведена проверка выплат компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. Получается, инвалиды сами приобретали средства реабилитации, в таких случаях мы выплачиваем компенсацию. По результатам проверки было выявлено незаконное получение компенсации, а именно путем предоставления фиктивных документов», – рассказала Мадышева.

Обвиняемые вину не признают Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Будет ли ФСС по РТ выдвигать гражданский иск о компенсации причиненного ущерба, пока неизвестно.

Выслушав прокурора, обвиняемых и их адвокатов, суд объявил перерыв в заседании. Сторона защиты настояла на том, чтобы судебное следствие началось с допроса подсудимых.

«Считаем, что данный порядок наиболее полно защитит подсудимых, поскольку в этом случае они смогут давать показания в любой момент следствия, в том числе комментировать допросы свидетелей и представителя потерпевшего», – ходатайствовала Ирина Трунова.

Суд удовлетворил требование защиты. Следующее слушание состоится 25 ноября.