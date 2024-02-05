В Казани вынесли приговор экс-капитану буксира, который пытался дать взятку полицейскому

В Казани осужден бывший капитан буксира, пытавшийся дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщают в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, в ноябре прошлого года на 1305-м километре реки Волги рядом с Казанью теплоход-буксир «Тибет» с двумя порожними баржами сел на мель. Как выяснилось, 41-летний капитан судна был пьян и попытался дать взятку в размере 20 тысяч рублей сотруднику транспортной полиции за непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения. Полицейский от получения взятки отказался и сообщил руководству.

Суд признал 41-летнего жителя Самарской области виновным по статье «Покушение на дачу взятки» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Сумма взятки обращена в доход государства.