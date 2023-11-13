Под Казанью на мель сел теплоход-буксир с двумя баржами

Сегодня днем поступило сообщение о том, что на мель сел теплоход-буксир «Тибет» с двумя порожними баржами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел на 1305 километре реки Волги рядом с Казанью.

В результате никто не пострадал, розлива топлива не было. На борту достаточно продуктов питания для 8 человек экипажа.

В ведомстве уточнили, что следовали суда по маршруту Новочебоксарск – Казань.