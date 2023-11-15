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Капитан теплохода, севшего на мель в РТ, пытался дать взятку полиции – возбуждено дело
В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении капитана судна, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции, сообщают в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
Напомним, в минувший понедельник на 1305 километре реки Волги рядом с Казанью теплоход-буксир «Тибет» с двумя порожними баржами сел на мель.
Как сообщают в ведомстве, капитан судна был пьян и попытался дать взятку в размере 20 тысяч рублей сотруднику транспортной полиции за непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.
Полицейский от получения взятки отказался и сообщил руководству. В настоящее время в отношении 42-летнего капитана возбудили уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия.
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