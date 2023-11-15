Капитан теплохода, севшего на мель в РТ, пытался дать взятку полиции – возбуждено дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении капитана судна, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции, сообщают в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Напомним, в минувший понедельник на 1305 километре реки Волги рядом с Казанью теплоход-буксир «Тибет» с двумя порожними баржами сел на мель.

Как сообщают в ведомстве, капитан судна был пьян и попытался дать взятку в размере 20 тысяч рублей сотруднику транспортной полиции за непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.

Полицейский от получения взятки отказался и сообщил руководству. В настоящее время в отношении 42-летнего капитана возбудили уголовное дело, проводятся необходимые следственные мероприятия.