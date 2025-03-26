В Казани выделят более 45 млн рублей на празднование Дня Победы

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне затраты на празднование 9 Мая в столице Татарстана превысят 45,2 млн рублей. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок.

Традиционно основной площадкой празднования окажется площадь Тысячелетия. Здесь будут организованы дневной концерт длительностью два часа и вечерний концерт продолжительностью не менее четырех часов.

В частности, днем выступят Государственный камерный хор РТ и Государственный ансамбль песни и танца РТ, капелла мальчиков и юношей и неназванный театр танца. На вечер намечены выступления солистов филармонии, того же Государственного камерного хора РТ и фигуристов на роликовых коньках. Кроме того, участие в событии примут другие вокалисты, танцевальные, хореографические и хоровые коллективы, а также ходулисты и чирлидеры.

Помимо этого, состоятся фестиваль «Фанфары Победы» продолжительностью не менее трех часов, мемориальное мероприятие в парке Победы с четырехчасовым концертом, церемония возложения цветов к Монументу матерям и вдовам, мемориальные акции на Арском и Архангельском кладбищах с возложением цветов.

Отдельный тендер предусмотрен для фестиваля учреждений дополнительного образования «Наследники Великой Победы», который состоится в одном из концертных залов столицы РТ. Запланированы хореографические и вокальные номера, театральные постановки, исполнение песен на стихи татарских поэтов и музыкальных произведений (в том числе местных композиторов) на патриотическую тематику, проведение церемонии награждения.

В прошлом, 2024 году расходы на празднование Дня Победы в Казани составили 41,8 млн рублей – на 3,4 млн меньше, чем предполагается потратить в этом. 2025-й в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.