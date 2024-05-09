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Новости Татарстана и Казани
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В Казани начался торжественный парад в честь Дня Победы
В Казани стартовали празднования в честь 79-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад всегда собирал тысячи гостей, и в этот раз, несмотря на град, который начался за несколько минут до торжественного шествия, не стал исключением. Приглашены почетные гости — ветераны Великой Отечественной войны.
После минуты молчания в честь памяти погибших во время Великой Отечественной войны прозвучал гимн России.
В параде принимают участие военнослужащие, курсанты военного училища, студенты военных кафедр учебных заведений, суворовцы, юнармейцы и другие. Всего запланировано участие 45 парадных расчетов.
Во время проезда военной техники и ретроавтомобилей казанцы увидят легендарные танки Т-34 и ИС-3, бронетранспортеры, пусковую установку БМ-13 «Катюша» и др.
В завершение городской сводный хор исполнит песню «День Победы». А со специальной патриотической программой выступит Дмитрий Певцов.
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