В Казани потратят 41,8 млн рублей на организации и проведение Дня Победы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На празднование Дня Победы в 2024 году в Казани намерены потратить 41,88 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Праздничные мероприятия развернутся на нескольких площадках. Одна из них – площадь Тысячелетия. Там гостей ждет концерт и выступления танцевальных и хоровых коллективов.

Также концерт хотят организовать в парке Победы. В том же месте планируется церемония возложения цветов к Монументу матерям и вдовам и фестиваль «Фанфары Победы».

Еще деньги уйдут на организацию праздника в Казанском Кремле. Там организуют концерт и подарят цветы приглашенным ветеранам.

Помимо этого, мемориальные мероприятия организуют на Арском и Архангельском кладбищах.

В завершении Дня Победы запустят фейерверк. Его можно будет увидеть с акватории реки Казанки около Кремлевской дамбы.