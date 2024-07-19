В Казани временно ограничат движение по улице Васильченко

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В Московском районе столицы Татарстана на время ограничат движение транспорта по улице Васильченко. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства, с 22 июля по 12 сентября проезжая часть окажется частично перекрыта на трех участках:

— по улицам Васильченко и Гагарина около здания №2л по улице Васильченко,

— вблизи стадиона «Тасма» по улице Васильченко,

— у здания №1а по улице Васильченко.

Причиной временных неудобств станут работы по размещению трасс электрокабеля и кабеля связи.

Проезжая часть и тротуар около здания №2л по улице Васильченко уже недоступны для людей и машин с 14 июня. Ограничение действует вплоть до 31 августа, о чем сообщал «Татар-информ».