В Казани до середины осени ограничат движение по улице Дементьева

В столице Татарстана с 23 июля по 15 октября будет ограничено движение по улице Дементьева.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в этот период времени частично закроют проезжую часть на участке напротив дома №2г по улице Дементьева до улицы Тэцевской.

Причина временных неудобств – необходимость провести капремонт магистрального тепловода.

Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани заменили аварийный участок 30-летнего коллектора.