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Общество 18 июля 2024 21:58

В Казани до середины осени ограничат движение по улице Дементьева

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В столице Татарстана с 23 июля по 15 октября будет ограничено движение по улице Дементьева.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в этот период времени частично закроют проезжую часть на участке напротив дома №2г по улице Дементьева до улицы Тэцевской.

Причина временных неудобств – необходимость провести капремонт магистрального тепловода.

Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани заменили аварийный участок 30-летнего коллектора.

#ограничение движения #Казань
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