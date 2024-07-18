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Новости Татарстана и Казани
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В Казани до середины осени ограничат движение по улице Дементьева
В столице Татарстана с 23 июля по 15 октября будет ограничено движение по улице Дементьева.
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, в этот период времени частично закроют проезжую часть на участке напротив дома №2г по улице Дементьева до улицы Тэцевской.
Причина временных неудобств – необходимость провести капремонт магистрального тепловода.
Ранее сообщалось, что в Приволжском районе Казани заменили аварийный участок 30-летнего коллектора.
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