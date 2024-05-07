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Проезд по ул.Цеткин в Казани частично перекроют до 9 июня
В Казани планируется ограничение движения на улице Клары Цеткин. В конце этого месяца участок улицы перекроют для замены сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения, объяснили в мэрии столицы РТ.
Ограничение затронет проезжую часть, а также тротуар от здания №6 по улице Клары Цеткин до здания №22/1 по улице Серп и Молот. Движение будет частично закрыто с 27 мая до 9 июня.
Кроме того, с 23.00 8 июня до 5.00 следующего дня будет полностью перекрыта проезжая часть на этом участке.
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