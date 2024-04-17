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Общество 17 апреля 2024 14:36

Проезд по ул.Чапаева в Казани ограничат до конца июня

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С 24 апреля в Казани вводится ограничение движения на участке улицы Чапаева. Меры примут на время работ по размещению трассы тепловода, сообщает мэрия столицы РТ.

До 30 июня для проезд перекроют на участке от здания №6к1 по улице Чапаева до пересечения с улицей Побежимова.

Кроме того, на день — с 8 по 9 июня — ограничат проезд рядом с домом №2/36 по улице Чапаева возле пересечения с улицей Побежимова.

#ограничение движения #ремонт тепловода
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