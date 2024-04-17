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Проезд по ул.Чапаева в Казани ограничат до конца июня
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С 24 апреля в Казани вводится ограничение движения на участке улицы Чапаева. Меры примут на время работ по размещению трассы тепловода, сообщает мэрия столицы РТ.
До 30 июня для проезд перекроют на участке от здания №6к1 по улице Чапаева до пересечения с улицей Побежимова.
Кроме того, на день — с 8 по 9 июня — ограничат проезд рядом с домом №2/36 по улице Чапаева возле пересечения с улицей Побежимова.
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