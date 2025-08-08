news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 августа 2025 13:09

В Казани временно ограничат движение на улице Кремлевской из-за автопробега БРИКС

Читайте нас в
Телеграм

В Казани ограничат движение транспорта по улице Кремлевской из-за подготовки и проведения автопробега БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на комитет внешнего благоустройства.

Ограничения будут действовать с 6:00 11 августа до 16:00 12 августа на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая в обоих направлениях.

Ранее также сообщалось, что 9, 10 и 12 августа на нескольких улицах Казани ограничат движение транспорта в связи с подготовкой и проведением чемпионата России по спортивному ориентированию.

Кроме того, 9 и 10 августа ограничения будут связаны с проведением чемпионата России по легкой атлетике и забегом «Ночная Казань».

читайте также
В столице Татарстана перекроют ряд улиц из-за забега «Ночная Казань»
В столице Татарстана перекроют ряд улиц из-за забега «Ночная Казань»
В мэрии попросили горожан отнестись с пониманием к перекрытию дорог из-за «Ночной Казани»
#перекрытие движения #Автопробег #БРИКС
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

7 августа 2025
IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

7 августа 2025