В Казани временно ограничат движение на улице Кремлевской из-за автопробега БРИКС

В Казани ограничат движение транспорта по улице Кремлевской из-за подготовки и проведения автопробега БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на комитет внешнего благоустройства.

Ограничения будут действовать с 6:00 11 августа до 16:00 12 августа на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая в обоих направлениях.

Ранее также сообщалось, что 9, 10 и 12 августа на нескольких улицах Казани ограничат движение транспорта в связи с подготовкой и проведением чемпионата России по спортивному ориентированию.

Кроме того, 9 и 10 августа ограничения будут связаны с проведением чемпионата России по легкой атлетике и забегом «Ночная Казань».