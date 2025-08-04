В столице Татарстана перекроют ряд улиц из-за забега «Ночная Казань»

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В ночь с 9 на 10 августа в Казани временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах из-за проведения легкоатлетического забега «Ночная Казань». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Так, с 22:00 6 августа до 8:00 10 августа будет закрыта парковка Центрального стадиона со стороны улиц Ташаяк и Кремлевская набережная. Основные ограничения начнут действовать 9 августа с 21:00 и продлятся до 2:00 10 августа. В это время будет перекрыто движение в обоих направлениях:

по улице Кремлевская набережная (от Саид-Галеева до Батурина);

по улице Батурина (от Карла Маркса до Кремлевской набережной);

по автодороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия);

по Кремлевской дамбе (от площади Тысячелетия до улицы Сибгата Хакима);

по улице Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима).

Ожидается, что участие в забеге примет порядка 6 тыс. человек. Соревнования пройдут на дистанции 5 и 10 км, а также на 300, 600 метров и 1 км для детей и подростков.