В мэрии попросили горожан отнестись с пониманием к перекрытию дорог из-за «Ночной Казани»

В ночь с 9 на 10 августа в столице Татарстана перекроют ряд дорог из-за проведения марафона «Ночная Казань». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физкультуры и спорта Исполкома города Линар Гарипов.

«Прошу всех жителей с пониманием отнестись к перекрытию дорог во время марафона. Без этого не обойтись. Просим всех предусмотреть свои маршруты», – подчеркнул он.

В частности, будет закрыта парковка Центрального стадиона, мост Миллениум, часть Лево-булачной и Право-булачной улиц, Батурина и Кремлевской набережной.