Общество 13 мая 2026 14:31

В Казани впервые пройдет международный форум, посвященный здоровью поваров

В рамках международного турнира молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова впервые состоится форум, посвященный здоровью поваров. Об этом сообщила генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

«Это сложная работа, люди постоянно на ногах, и есть вопросы, которые касаются именно здоровья тех, кто трудится в этой области», – отметила она.

На форум приглашены диетологи, флебологи, ортопеды – специалисты, которые дадут рекомендации поварам. По словам Шарафутдиновой, это уникальный опыт, так как организаторы впервые затронули тему в аспекте не просто использования рабочей силы, а именно заботы о человеке.

Турнир молодых поваров проходит в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

#KazanForum-2026
