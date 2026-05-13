На «КазаньФоруме» стартовал конкурс молодых поваров имени Ахметзянова

На проходящем в столице Татарстана XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» стартовал традиционный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. На протяжении нескольких дней специалисты из разных стран ОИС и России будут презентовать национальные блюда.

«Мы заинтересованы в подготовке кадров. Сегодня мы открываем третий турнир имени Юнуса Ахметзянова. По активности здесь видим, что Татарстан стал центром притяжения для молодых поваров. Мероприятие направлено на поиск и подготовку лучших кадров», – отметил в беседе с «Татар-информом» министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Услышав вопрос, блюда какой кухни он сам хочет попробовать на конкурсе, Хадиуллин задумался и ответил, что любой – главное, чтобы было вкусно.

Сегодня стартовал этап турнира, предназначенный для юниоров, а завтра в борьбу вступят уже сами молодые повара.