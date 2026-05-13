news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 мая 2026 13:43

На турнире молодых поваров имени Ахметзянова ввели формат «черного ящика»

Читайте нас в
Телеграм

На ежегодном международном турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова на этот раз впервые используют формат «черного ящика» (black box). Об этом журналистам рассказала генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

Раньше участники готовились заблаговременно, заранее разрабатывая концепцию и предоставляя техническое задание. В этом году подход изменился.

«Есть несколько ингредиентов, которые будут находиться в этом черном ящике, о которых участники не знают. Здесь вопрос как раз в том, чтобы за короткое время создать образ, концепцию того блюда, которое они смогут приготовить, и при этом вкус еще должен быть сбалансирован, интересен», – пояснила Шарафутдинова.

Председатель судейской коллегии турнира Андрей Саховский добавил, что на составление меню из секретных продуктов шефам дается всего пять минут. Это, по его словам, позволяет показать творческую сущность поваров и их умение работать с любыми ингредиентами.

Турнир молодых поваров проходит в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

читайте также
На «КазаньФоруме» стартовал конкурс молодых поваров имени Ахметзянова
#конкурс #KazanForum-2026
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

12 мая 2026

В Татарстане двое рабочих погибли от удара током в кафе во время ремонта

12 мая 2026
Новости партнеров