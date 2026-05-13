На турнире молодых поваров имени Ахметзянова ввели формат «черного ящика»

На ежегодном международном турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова на этот раз впервые используют формат «черного ящика» (black box). Об этом журналистам рассказала генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

Раньше участники готовились заблаговременно, заранее разрабатывая концепцию и предоставляя техническое задание. В этом году подход изменился.

«Есть несколько ингредиентов, которые будут находиться в этом черном ящике, о которых участники не знают. Здесь вопрос как раз в том, чтобы за короткое время создать образ, концепцию того блюда, которое они смогут приготовить, и при этом вкус еще должен быть сбалансирован, интересен», – пояснила Шарафутдинова.

Председатель судейской коллегии турнира Андрей Саховский добавил, что на составление меню из секретных продуктов шефам дается всего пять минут. Это, по его словам, позволяет показать творческую сущность поваров и их умение работать с любыми ингредиентами.

Турнир молодых поваров проходит в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».