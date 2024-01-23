В Казани возобновили подачу воды в дома после аварий на пр.Амирхана и ул.Декабристов

В Казани завершены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения по проспекту Амирхана и улице Декабристов.

Вода вновь поступила в многоквартирные дома, отключенные на время работ, сообщает «Водоканал».

Кроме того, полностью восстановлена пропускная способность проезжей части по улицам, затопленным из-за аварий.

«Продолжаются работы по уборке наледи с проезжих частей по улицам Яруллина, Четаева и Амирхана», — говорится в телеграм-канале предприятия.

Напомним, что авария на сетях по ул.Декабристов, 83 произошла в воскресенье, а вчера вода затопила проезжую часть по пр.Амирхана и еще несколько улиц. Череда аварий на сетях ЖКХ продолжилась и сегодня – произошел прорыв трубы по ул.Солдатской.