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На Амирхана в Казани затопило проезжую часть
На улице Амирхана в Казани случился потом, сообщают пользователи социальных сетей.
Казанцы публикуют кадры с места и сообщают, что из-за потопа глохнут автомобили, вода заполняет проезжающие по улице пассажирские автобусы.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, прорыв водосточной трубы произошел на пересечении Амирхана и Четаева. Дороги, вплоть до Чистопольской залиты водой.
С проблемой работают аварийные службы. Автоинспекторы просят объезжать данный участок по другим улицам.
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