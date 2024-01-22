На Амирхана в Казани затопило проезжую часть

На улице Амирхана в Казани случился потом, сообщают пользователи социальных сетей.

Казанцы публикуют кадры с места и сообщают, что из-за потопа глохнут автомобили, вода заполняет проезжающие по улице пассажирские автобусы.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, прорыв водосточной трубы произошел на пересечении Амирхана и Четаева. Дороги, вплоть до Чистопольской залиты водой.

С проблемой работают аварийные службы. Автоинспекторы просят объезжать данный участок по другим улицам.