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Казанцы сообщают о прорыве трубы на Солдатской улице
В Казани вторые сутки заливает водой центр города. Как сообщают горожане, сегодня на Солдатской недалеко от улицы Бондаренко прорвало трубу.
«Образовалась сильная течь», – рассказал в беседе с агентством житель города.
В свою очередь в аварийно – диспетчерской службе «Водоканала» отметили, что заявка уже принята в работу, бригада рабочих выехала на место.
Накануне потоп случился на улице Амирхана. Отмечалось, что из-за большого количества воды глохнут автомобили, вода заполняет проезжающие по улице пассажирские автобусы. Из-за чего движение транспорта от Четаева до Чистопольской по направлению движения в сторону моста Миллениум было временно ограничено.
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