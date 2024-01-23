Казанцы сообщают о прорыве трубы на Солдатской улице

В Казани вторые сутки заливает водой центр города. Как сообщают горожане, сегодня на Солдатской недалеко от улицы Бондаренко прорвало трубу.

«Образовалась сильная течь», – рассказал в беседе с агентством житель города.

В свою очередь в аварийно – диспетчерской службе «Водоканала» отметили, что заявка уже принята в работу, бригада рабочих выехала на место.

Накануне потоп случился на улице Амирхана. Отмечалось, что из-за большого количества воды глохнут автомобили, вода заполняет проезжающие по улице пассажирские автобусы. Из-за чего движение транспорта от Четаева до Чистопольской по направлению движения в сторону моста Миллениум было временно ограничено.