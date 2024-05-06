В Казани возобновили подачу отопления в 264 социальных учреждениях

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На утро понедельника, 6 мая, в Казани подали тепло в 264 учреждения социальной сферы, от которых были получены заявки на пуск тепла. В их числе 185 детских садов, 39 школ, 35 объектов здравоохранения, 5 объектов физической культуры и спорта, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

«Прогноз обещает холодную погоду до конца этой недели. Прошу руководителей управления соцсферы, директора ДСО оценить обстановку на объектах и поторопиться с заявками», – отметил докладчик.

Гиниятуллин также напомнил, что сразу после окончания отопительного сезона предприятия теплоэнергетики развернули ремонтные подготовительные работы к следующему отопительному сезону. В настоящее время вывели из эксплуатации в ремонт тепловоды №1, 2 и 4 АО «Татэнерго», которые обеспечивали теплом центр и южную промышленную часть города. К ним подключены 92 социальных объекта, однако технической возможности подать тепло на них нет.

Также остановили и вывели в ремонт 41 котельную «Казэнерго». К ним подключены 40 социальных объектов. Всего в Казани 855 учреждений социальной сферы. За минусом этих 132 объектов во все остальные техническая возможность подачи отопления есть, подчеркнул Гиниятуллин.

Руководитель горисполкома Рустем Гафаров, обращаясь к чиновникам, поручил им по возможности приостановить отключение горячей воды в домах казанцев до установления теплой погоды.

Напомним, 3 мая власти города из-за холодной погоды решили возобновить подачу тепла в детсады, школы и больницы. Аналогичное решение сегодня приняли в Нижнекамске и Менделеевске.