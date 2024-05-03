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Общество 3 мая 2024 08:48

Власти Казани решили возобновить подачу тепла в детсады, школы и больницы

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Власти Казани решили возобновить подачу тепла в детсады, школы и больницы
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Власти Казани решили возобновить подачу тепла в социальные учреждения – детские сады, школы и больницы. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.

«Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погодных условий. Температура воздуха в ближайшие дни опустится до нуля», – говорится в сообщении.

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