Власти Менделеевского района решили возобновить подачу тепла в детсады, школы и ЦРБ

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В детские сады, школы и стационар ЦРБ Менделеевского района в ближайшее время начнут подавать тепло. Об этом глава района Радмир Беляев написал в своем телеграм-канале.

«В выходные с заведующими дошкольных учреждений мониторили ситуацию с температурой в помещениях. По результатам принято решение пустить тепло во все детсады района», — сказал руководитель муниципалитета.

Он уточнил, что сейчас ведутся технические работы, затем начнется поэтапный ввод отопления. Затем Беляев добавил, что подача тепла возобновляется и в школах района и стационаре ЦРБ — здесь также ведется подготовка.

Из-за холодной погоды подать тепло в социальные учреждения ранее решили и власти Нижнекамска и Казани.