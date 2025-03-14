В Казани возбудили уголовное дело из-за нападения подростков на мужчину с ребенком

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после нападения толпы подростков на мужчину с ребенком в казанском ЖК «Салават Купере». Об этом сообщили на внеплановом заседании комиссии по делам несовершеннолетних в мэрии Казани.

«Следственным комитетом Кировского района Казани возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство”», – сообщили на заседании.

Там также отметили, что личности большинства участников массовой драки уже установлены, подозреваемые находятся под следствием. В случае признания вины несовершеннолетних их привлекут к уголовной ответственности.

«Татар-информ» рассказывал, что юноши неоднократно угрожали казанцу и его сыну. Когда он попытался выяснить причину и поговорить с ними, его и его сына избили.