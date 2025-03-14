После нападения подростков в «Салават Купере» власти организуют проверки в школах

После инцидента с нападением подростков на мужчину и ребенка в жилом комплексе «Салават Купере» сотрудники ПДН усилят контроль за подростками с девиантным поведением, проводя ежемесячные проверки по месту учебы и жительства. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по делам несовершеннолетних в мэрии Казани.

«На сегодня установлены личности большинства участников массовой драки в „Салават Купере”, подозреваемые находятся под следствием», – указали в мэрии.

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По словам начальника подразделения по делам несовершеннолетних УМВД Казани Екатерины Папазян, большинство опрошенных подростков ранее не состояли на учете в полиции. «Лишь два-три человека состояли на учете и попадали в поле зрение полиции», – отметила она.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних будут проводить ежемесячные проверки (по месту учебы, жительства и контроль) среди подростков с девиантным поведением», – сообщили в мэрии.

Среди профилактических мер также упомянули распространение видеороликов, показывающих последствия девиантного поведения подростков.

«Татар-информ» рассказывал, что несколько подростков напали на 36-летнего мужчину и его 17-летнего сына, после чего скрылись. По словам пострадавшего казанца, юноши неоднократно угрожали его сыну. Когда он попытался выяснить причину и поговорить с ними, его и его сына избили.