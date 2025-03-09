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Происшествия 9 марта 2025 22:10

Полиция Казани начала проверку после нападения подростков на мужчину с ребенком

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На днях в Telegram-каналах появились сообщения о нападении группы подростков на казанца с несовершеннолетним сыном в ЖК «Салават Купере». Мужчина утверждает, что юноши неоднократно угрожали его сыну. Когда он попытался выяснить причину и поговорить с ними, его и его сына избили.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, по данному факту проводится проверка.

Стало известно, что несколько подростков напали на 36-летнего мужчину и его 17-летнего сына, после чего скрылись.

Правоохранители уже установили часть нападавших. В отношении их родителей составлены административные материалы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются остальные участники конфликта», – рассказали в пресс-службе ведомства.

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