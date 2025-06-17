В Казани восемь семей получат жилье по программе соципотеки

Дополнительный список жителей столицы Татарстана, нуждающихся в приобретении жилья по программе соципотеки, утвердили на XXXIX сессии Казанской городской Думы. В него вошли восемь семей.

«В этом году уже восемь семей приобрели такое жилье. В марте – мае в исполком обратились еще восемь семей», – рассказал начальник Управления жилищной политики исполкома Казани Василий Лысачкин.

Он отметил, что граждане, признанные нуждающимися в неотложной поддержке в приобретении жилья по соципотеке, имеют право выбирать квартиры по целевой квоте.

В дополнительный список включены четыре участника специальной военной операции, ветеран боевых действий, инвалид, а также по одной семье, живущей в доме, признанном непригодным для проживания, и попавшей в тяжелую жизненную ситуацию.