news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 17 июня 2025 19:23

В Казани восемь семей получат жилье по программе соципотеки

Читайте нас в
Телеграм

Дополнительный список жителей столицы Татарстана, нуждающихся в приобретении жилья по программе соципотеки, утвердили на XXXIX сессии Казанской городской Думы. В него вошли восемь семей.

«В этом году уже восемь семей приобрели такое жилье. В марте – мае в исполком обратились еще восемь семей», – рассказал начальник Управления жилищной политики исполкома Казани Василий Лысачкин.

Он отметил, что граждане, признанные нуждающимися в неотложной поддержке в приобретении жилья по соципотеке, имеют право выбирать квартиры по целевой квоте.

В дополнительный список включены четыре участника специальной военной операции, ветеран боевых действий, инвалид, а также по одной семье, живущей в доме, признанном непригодным для проживания, и попавшей в тяжелую жизненную ситуацию.

читайте также
В Татарстане на 60% выполнен годовой план по строительству жилья
В Татарстане на 60% выполнен годовой план по строительству жилья
#социальная ипотека #жилье #сессия казгордумы #Казгордума
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

17 июня 2025
В Татарстане из-за циклонов до конца недели сохранится прохладная и дождливая погода

В Татарстане из-за циклонов до конца недели сохранится прохладная и дождливая погода

16 июня 2025