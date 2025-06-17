Стратегия устойчивого развития Казани-2030: Казгордума ставит новую планку

В столице Татарстана прошла 39-я сессии Казгордумы четвертого созыва. На ней депутаты обсудили новый документ – Стратегию устойчивого развития Казани. Он направлен на создание благоприятных условий проживания горожан. Кроме того, была назначена дата выборов муниципальных депутатов и учреждены две награды. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Основным вопросом сессии Казгордумы стала Стратегия устойчивого развития Казани до 2030 года

Фото: kzn.ru

Казгордума приняла Стратегию устойчивого развития Казани – 2030

Основным вопросом сессии Казгордумы стала Стратегия устойчивого развития Казани до 2030 года. Она разработана с перспективой до 2040 года. В России это первый подобный документ города, сообщила директор агентства стратегического менеджмента KOMANDA Валерия Маршалова.

«Стратегия устойчивого развития Казани разработана по методологии ESG. В мире эта тема не новая, но для России мы, можно сказать, первопроходцы. Работу начали в 2024 году. Устойчивое развитие объединяет в себе такие темы, как экология или окружающая среда, социальная и экономическая сферы. В международном контексте эта тема известна как ESG, но мы используем российскую формулировку – устойчивое развитие», – рассказала она.

Цель стратегии – создать в Казани благоприятные условия для жизни, развития бизнеса, общественных институтов, при этом сохраняя окружающую среду и ресурсы, обеспечивая социальный и экономический рост.

В стратегии есть пять основных блоков: экологическое мышление и образ жизни, экологическое благополучие, люди и сообщества, экономика, управление устойчивым развитием. По каждому из них сформированы направления, цели и показатели эффективности.

«Для включения в дальнейший план мероприятий предлагаем сформулировать 30 флагманских проектов к 2030 году, чтобы двигаться в направлении реализации стратегии», – отметила Маршалова.

Валерия Маршалова: «Предполагается, что к 2030 году 40% горожан и бизнеса будут осуществлять регулярный раздельный сбор отходов» Фото: kzn.ru

«В среднем на одного казанца приходится 434 кг ТКО в год»

Первый блок, который раскрывается в стратегии, связан с экологическим мышлением. «Согласно опросу, который провели при разработке документа, 55% респондентов считают важным личный вклад в экологическое благополучие. Но только 20% предпринимают какие-либо действия. Нужно изменить мышление горожан», – заявила директор агентства.

Поэтому одна из задач стратегии – к 2030 году довести до 85% долю горожан, для которых важен личный вклад в экологию. И ожидается, что 40% жителей Казани должны будут предпринимать какие-либо действия в этом направлении. Этих целей планируется достичь с помощью просветительских мероприятий.

«Предполагается, что к 2030 году 40% горожан и бизнеса будут осуществлять регулярный раздельный сбор отходов. Должны сократить объем образуемых отходов на человека в год. Сегодня в среднем на одного казанца приходится 434 кг ТКО в год», – подчеркнула Маршалова.

В планах к 2030 году – перейти на 100-процентную сортировку твердых коммунальных отходов, не менее 50% отходов отправлять на захоронение, а 25% – перерабатывать. Сейчас в Казани 10-11% твердых коммунальных отходов отправляются на сортировку, 5,1% – на переработку. Остальные отходы хоронят на полигоне.

В Казани предложили создать производственный кластер по переработке отходов

Для Казани важно создать инфраструктуру для раздельного сбора и переработки отходов в пределах города или региона, сказала Маршалова.

«Невозможно заниматься только раздельным сбором или переработкой. Инфраструктура нужна и там, и там. Поэтому ставим задачу – к 2030 году увеличить количество точек приема и объема принятых вторичных материальных ресурсов в два раза. Нам нужен производственный кластер по переработке отходов на территории региона. Если мы хотим быть регионом экологического благополучия, нужна инфраструктура переработки в регионе или городе», – отметила она.

Еще одна задача – снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По словам директора агентства, в общем объеме выбросов 70% приходится на автомобильный транспорт. Поэтому к 2030 году планируется в два раза сократить долю неэкологичного общественного транспорта – автобусов на дизельном топливе.

«Газомоторное топливо более экологичное. У нас уже сейчас в городе работают 67% экологичного транспорта. Возможно, необходимо еще внедрение электробусов», – заметила Маршалова.

Она добавила, что до 50% необходимо увеличить объем ливневых стоков, которые будут подвергаться очистке. Сейчас этот показатель достигает 30%.

Планируется также увеличить долю зеленых насаждений с повышенной функцией очищения воздуха.

«Предполагается, что к 2030 году в Казани на 50% станет больше многоквартирных жилых домов с «зеленым» статусом. Внедрим минимум 15 инновационных решений, снижающих вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. И необходимо улучшить связанность районов «зелеными коридорами». У нас есть зеленые зоны, но они зачастую разрознены. Нам нужны «экоартерии», которые будут объединять районы», – подчеркнула директор агентства.

Ильсур Метшин в целом одобрил Стратегию устойчивого развития Казани до 2030 года Фото: kzn.ru

«Каждый раз стараемся брать планку, которая изменит Казань, качество жизнь казанцев»

Идею по созданию кластера по переработке отходов на территории республики поддержал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что татарстанское отделение «Единой России» на заседании президиума регионального совета партии предложило выдвинуть на выборы Раиса РТ кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова. Окончательное решение будет принято 26 июня на конференции партии.

«Если кандидатура будет поддержана, мы надеемся, что в его предвыборной программе будет создание кластера по переработке вторсырья. Это касается каждого жителя, потому что мы плодим новые площадки мусора. 30% пищевых отходов и 42% полезных фракций. Почему их не перерабатывают? Потому что воздух возить дорого. Надеемся, что Раис РТ поддержит наше начинание и мы создадим кластер по переработке вторсырья с региональным оператором. Это будет выгодно, потому что транспортное плечо будет короткое. Это снизит объемы мусора, создаст новые рабочие места, качественно улучшит экологию региона», – заявил глава города.

Метшин также упомянул, что благодаря Минниханову столица Татарстана получила новый экологичный транспорт. «И мы ждем, что в предвыборной программе Раиса РТ появится отдельный блок по общественному транспорту», – сказал он.

Градоначальник в целом одобрил Стратегию устойчивого развития Казани до 2030 года. По его мнению, этот документ – «благополучное завтра города».

«По каждому направлению мы отдельно работаем, но пора этим ручейкам объединиться в одну мощную реку, которая выведет нас в океан экологического благополучия. Каждый раз мы стараемся брать планку, которая изменит Казань, качество жизнь казанцев. И подчас беремся за те вопросы, где мы являемся пионерами. Сейчас мы ставим новую планку. Это новая экологическая штанга, которую мы можем поднять только вместе с нашими жителями», – подчеркнул он.

После утверждения стратегии Казгордума поручила исполкому Казани до 1 ноября разработать план мероприятий по ее реализации.

После утверждения стратегии Казгордума поручила исполкому Казани до 1 ноября разработать план мероприятий по ее реализации Фото: kzn.ru

Выборы депутатов Казгордумы и Раиса Татарстана состоятся в один день

В сентябре истекает срок полномочий депутатов Казанской городской Думы четвертого созыва, напомнил Метшин, переходя к следующему вопросу повестки заседания.

«Законодательством определен единый день голосования для проведения выборов всех уровней – второе воскресенье сентября. В этом году оно выпадает на 14 сентября», – сказал мэр столицы Татарстана.

Ранее, на десятом заседании Госсовета РТ седьмого созыва, парламентарии утвердили дату выборов Раиса республики – 14 сентября. Таким образом, муниципальные выборы будут проходить одновременно с выборами Раиса Татарстана.

«Такие значимые для города избирательные кампании накладывают на нас особую ответственность по их организации и проведению. В этой работе не должно быть мелочей. Я призываю мобилизовать все службы города на своевременное решение вопросов, обеспечивающих проведение выборов», – подчеркнул Метшин.

По его словам, предстоящие выборы, как и предыдущие, будут проходить по смешанной избирательной системе. В частности, половина депутатов избирается по одномандатным избирательным округам, а другая – по спискам зарегистрированных политических партий.

В единый день голосования в Татарстане пройдут выборы Раиса республики, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и одного депутата Госсовета РТ.

Булат Алеев сообщил, что при награждении знаком отличия «Гордость и Слава Казани» и почетным знаком «Волонтер Казани» предусмотрена единовременная выплата Фото: kzn.ru

В Казани учредили две новые муниципальные награды

В Казани учредят новые муниципальные награды – знак отличия «Гордость и Слава Казани» и почетный знак «Волонтер Казани». Такое решение также было принято на заседании Казгордумы четвертого созыва.

«Знаком отличия «Гордость и Слава Казани» награждаются граждане за проявленные отвагу, самоотверженность и мужество при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при охране общественного порядка», – рассказал руководитель Аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Он добавил, что этим знаком отличия также будут награждены граждане, внесшие вклад в повышение авторитета Казани в России и на международном уровне, победители и лауреаты республиканских, общероссийских, международных конкурсов и олимпиад. Кроме того, наградят тех, кто достиг высоких результатов в спортивной, научной, культурной и другой деятельности.

Почетным знаком «Волонтер Казани» наградят граждан, внесших значительный вклад в развитие благотворительности и добровольчества.

При награждении знаком отличия «Гордость и Слава Казани» и почетным знаком «Волонтер Казани» предусмотрена единовременная выплата с учетом уплаты налога в размере 50 тыс. рублей, сообщил Алеев.

По его словам, в случае смерти награжденного его награда и документы к ней передаются на хранение наследникам. Им же будет выплачено единовременное денежное вознаграждение.

Мэр Казани предложил повысить денежное вознаграждение к награде «Гордость и Слава Казани» до 75 тыс. рублей с учетом уплаты налога.

«Знаком отличия «Гордость и Слава Казани» в основном будут награждаться участники СВО или те, кто обеспечивает охрану общественного порядка», – пояснил Метшин.