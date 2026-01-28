В Казани во время рейда ГАИ поймали более трех десятков курьеров-нарушителей на СИМ

В Казани сотрудники Госавтоинспекции вместе с участковыми провели рейд, чтобы выявить нарушения правил дорожного движения среди пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе курьеров.

Полицейские остановили и проверили 108 курьеров на СИМ. По итогам проверки составили 34 административных материала. Среди них – нарушения правил движения для водителей СИМ, отсутствие шлемов и непредоставление преимущества пешеходам.

Кроме того, сотрудники полиции выявили двух иностранных граждан, которые находились в России с нарушением миграционных правил. Их доставили в отдел полиции для дальнейшей проверки.

Накануне на заседании Комиссии по БДД в Кабинете Министров РТ главный автоинспектор РТ Рустем Гарипов поручил усилить контроль за курьерами. Он также предложил ввести обязательные регулярные инструктажи по правилам дорожного движения для всех курьеров. «Гонка за скоростью доставки не должна превращаться в гонку за человеческими жизнями», – отметил Гарипов.