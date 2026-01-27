О гибели на дорогах: «Каждому району РТ определить причины ДТП и скорректировать задачи»

Количество смертельных аварий в Татарстане продолжает расти. Выезд на встречку, игнорирование ремней безопасности и наезды на пешеходов – основные причины гибели людей в ДТП. О том, какие меры будут приняты в республике для улучшения ситуации на дорогах, говорили сегодня на заседании Комиссии по БДД в Кабинете Министров РТ.





В Татарстане второй год подряд растет количество погибших в ДТП

«Десять лет подряд снижали количество погибших на дорогах, что случилось в последние два года?»

В Татарстане второй год подряд растет количество погибших в ДТП – с этой печальной статистики начал заседание Правительственной комиссии по БДД в Доме Правительства заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров.

«Десять лет подряд снижали количество погибших на дорогах – что случилось за последние два года?» – задался вопросом он.

Шамиль Гафаров подчеркнул, что и в начавшемся году ситуация на дорогах республики остается неутешительной. Основной причиной он назвал недоработку ведомств.

«Мы десять лет подряд обеспечивали снижение количества погибших на дорогах. Почему в последние два года не можем? Нельзя сказать, что нам не хватает бюджетных средств и финансовых ресурсов. В плане денег – обеспечены, но не хватает организованной работы», – добавил заместитель Премьер-министра РТ.

По итогам 2025 года в республике зарегистрировано 3276 ДТП, в которых 345 человек погибли и 3994 получили ранения.

«Превышен ключевой показатель национального проекта “Инфраструктура для жизни”. При прогнозе в 291 погибли 345 человек. Превышение расчетного показателя зафиксировано на территории 22 муниципальных районов», – сообщил Главный Государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

На федеральных и региональных дорогах количество ДТП снизилось, однако число погибших в них остается высоким. На местных дорогах показатели аварийности по всем параметрам продолжают расти, привел данные глава республиканской ГАИ.

«Среди причин аварий – встречное столкновение, наезд на пешехода, съезд с дорог и управление транспортом в нетрезвом состоянии. Основная доля погибших зарегистрирована в столкновениях – из них больше половины приходится на случаи с выездом на встречную полосу. 20% смертельных аварий произошли по причине наезда на пешеходов. Особо опасная ситуация для пешеходов складывается в темное время суток при неблагоприятных погодных условиях. 55% смертельных аварий с пешеходами произошли из-за халатного отношения к правилам дорожного движения самими пешеходами», – рассказал Рустем Гарипов.

«Необходимо усилить контроль за обгонами на участках с интенсивным движением»

По состоянию на 25 января в Татарстане зарегистрировано уже 128 дорожных аварий, в которых погибли 26 человек, 184 человека получили травмы. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, количество погибших выросло на 7 человек. При этом общее количество ДТП и пострадавших в них снизилось, отметил Главный Госавтоинспектор Татарстана.

По данным Госавтоинспекции РТ, 16 человек погибли в результате столкновения автомобилей, из них 12 человек погибли в столкновениях на полосе встречного движения. Трое из этих двенадцати оказались на встречке, выехав там, где обгон был запрещен.

«Это не ошибки и не случайность, а осознанное пренебрежение правилами безопасности, за которое расплачиваются жизнями не только сами нарушители, но и другие участники движения. Необходимо усилить контроль за обгонами на участках с интенсивным движением, проводить профилактическую работу с водителями. Один выезд на встречку для экономии времени может стоить жизни, наша задача – чтобы такие нарушения не становились нормой», – обратил внимание Рустем Гарипов.

По трое погибших в результате наезда на пешеходов, съезда с дороги и наезда на препятствие, добавил он.

Главный Госавтоинспектор Татарстана отметил, что в зимний период прогнозируется увеличение случаев ДТП на встречке. Сопутствующие причины таких аварий: превышение скорости, неблагоприятные погодные условия. Весной же, по прогнозам, увеличится количество аварий с участием двухколесного транспорта.

Рустем Гарипов предложил к весне провести профилактическую работу с пешеходами и юными водителями мототранспорта, а также заранее подготовиться к паводку, чтобы не допустить повреждения автодорог.

«Из 15 детей, погибших в ДТП в прошлом году, 13 были пассажирами»

Отличной профилактикой ДТП в Госавтоинспекции считают неравнодушное отношение жителей Татарстана, которые сообщают о нарушителях, используя приложение «Народный инспектор», и таким образом предотвращают трагедии на дорогах.

«В этом году возбуждено более 700 дел благодаря “Народному инспектору”. Данная работа находится на нашем контроле. Чем больше граждан будут знать о возможности сообщать о нарушениях, тем ответственнее будет каждый на дороге», – заметил он.

Для профилактики аварий с 17 по 31 января проводится мероприятие «Встречная полоса», в конце февраля планируется провести мероприятие для профилактики ДТП с пешеходами, в апреле внимание переведут на мотоциклистов.

Что касается детей, статистика аварийности с их участием также растет.

«В этом году произошло 18 аварий с участием детей, 22 ребенка пострадали. Особую тревогу вызывает аварийность с детьми-пассажирами – из 15 детей, погибших в ДТП в прошлом году, 13 являлись пассажирами. 9 детей погибли по вине водителей, которые их перевозили», – привел данные Рустем Гарипов.

В то же время каждое третье ДТП с детьми происходит по вине самих детей. В 21 районе Татарстана зафиксировали рост количества таких происшествий. В нескольких из этих районов профилактическая работа с детьми-нарушителями не проводилась, обратил внимание Рустем Гарипов. Он поручил усилить профилактическую работу с детьми в районах.

«Гонка за скоростью доставки не должна стать гонкой за человеческой жизнью»

Главный Госавтоинспектор призвал особое внимание обратить на соблюдение ПДД сотрудниками служб доставки.

«Сегодня такие сервисы работают во многих районах. Количество курьеров на дорогах растет, а вместе с ними и риски возникновения аварий. Обращу внимание на конкретный трагический случай в Казани: водитель сбил курьера, который ехал на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался на месте. Курьер нарушил базовые правила, и за этим стоит системная проблема – отсутствие контроля со стороны работодателей, давление сроков доставки, отсутствие обязательного инструктажа по безопасности», – объяснил он.

Рустем Гарипов призвал организовать работу с представителями сервисов доставки и проработать вопрос по обязательному введению регулярных инструктажей по ПДД.

«Мы не должны допустить, чтобы гонка за скоростью доставки превращалась в гонку за человеческими жизнями», – добавил он.

Рустем Гарипов напомнил о надвигающихся метелях и отметил, что именно в зимний период погибает наибольшее количество человек.

«В январе этого года из 26 жертв ДТП семеро погибли в период ухудшения погодных условий. В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий, в связи с этим необходимо заранее организовать дополнительный выход дорожной техники», – отметил он.

«К работе за контролем и содержанием дорог подключим искусственный интеллект»

«Чем выше нормативное состояние дорог, тем хуже ситуация с погибшими на дорогах», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Все дорожные работы, запланированные на этот год, направлены на безопасность дорожного движения, отметил он.

«За 2025 год почти 2 тысячи километров дорог приведены в нормативное состояние. В 2026 году будет выстроена такая же работа. Мы учли все негативные ситуации, которые возникли в прошлом году. На трех участках, где произошли смертельные аварии, будут проведены работы», – рассказал министр.

Начали работать и над очень сложным и опасным пересечением дороги Набережные Челны – Елабуга.

«Люди жаловались, работа была проведена. Это был очень опасный перекресток с многочисленными ДТП. На сегодняшний день проведена половина из запланированных работ», – рассказал Фарит Ханифов.

В прошлом году большие суммы выделены на установку и обслуживание автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

«За этим будущее, нам нужно освоить универсальные подходы к работе с этими технологиями. На сегодня постановлением Правительства было выделено 309 миллионов рублей, другим постановлением – еще 300 миллионов рублей. В составе комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения в 2026 году предусмотрен 181 миллион рублей. Это все, несомненно, приведет к тому, что мы будем максимально контролировать дороги, несмотря на то что личный состав наших ведомств из года в год уменьшается», – отметил министр.

С 2025 года сохранилась часть муниципального фонда – 97 млн рублей. Эти средства будут направлены на локализацию мест концентрации ДТП, работа будет проведена вместе с Госавтоинспекцией, заявил он.

Особое внимание будут уделять тем участкам дорог, по которым ученики идут в школу и обратно домой, где проезжают школьные автобусы.

«Что касается освещения пешеходных переходов, было смонтировано 28 проекторов, в 2026 году работа будет продолжена», – заявил Фарит Ханифов.

Из списка весенних работ, отметил министр транспорта, самое сложное – нанесение дорожной разметки.

«Мы будем ждать, пока будет проведен ямочный ремонт, и начнем красить. Работа кажется простой, но дело в том, что часть муниципальных образований перевели дорожные работы на трехлетние контракты и не всегда в них прописан ямочный ремонт и нанесение разметки. Анализ показал, что по ямочным работам на этот год контракт заключили 16 муниципалитетов, еще 15 – на нанесение дорожной разметки. В то же время отсутствуют контракты на ямочный ремонт почти в 30 районах – это может стать загвоздкой в работе по нанесению разметки, а она самая необходимая перед летом», – объяснил министр.

В планах министерства – подключить к работе за контролем и содержанием дорог искусственный интеллект.

«Разговор в Москве показал, что возможность параллельного мониторинга соблюдения правил дорожного движения можно сделать, сейчас работаем над этим», – рассказал он.

«Большинство погибших в ДТП детей – пассажиры, будем усиливать работу с родителями»

«Безопасность дорожного движения – один из ключевых приоритетов деятельности образовательных учреждений республики. Задача системы образования – сформировать навык безопасного поведения на дорогах. Выявить, предупредить и устранить условия, способствующие возникновению ДТП с участием детей и подростков», – рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Об основных причинах аварий с участием детей говорили много раз на совещаниях, коллегиях и других мероприятиях, напомнил он.

«Это и переход дороги в неположенном месте, и отсутствие световозвращающих элементов на одежде, и несоблюдение взрослыми правил перевозки детей в автомобилях, а также недостаточная информированность родителей. Игнорирование и слабый контроль за поведением детей на проезжей части тоже в этом списке причин», – отметил министр.

Тот факт, что 13 из 15 погибших за прошлый год детей были пассажирами, ставит задачу перед Министерством образования – усилить работу с родителями, подчеркнул Ильсур Хадиуллин.

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма требует проведения комплексных мер, которые включают просветительскую работу, создание безопасной инфраструктуры и повышение ответственности у всех участников дорожного движения», – уверен он.

На 2026 год в системе образования запланирован большой список мероприятий – на каждый месяц поставлены задачи и запланированы профилактические акции, обратил внимание министр.

«Необходимо серьезно усилить административное давление на ключевые нарушения, ведущие к смертельным ДТП»

«Именно в тех районах, где в последние два года была завалена надзорная деятельность по ключевым нарушениям, были превышены показатели национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Хочу, чтобы меня поняли правильно, – от этого зависят жизни. Я не призываю применять административные наказания там, где нет причины. Но если отсутствие этой работы состоит в причинно-следственной связи с фатальными последствиями, то мы будем работать по всем этим направлениям», – заявил заместитель министра внутренних дел по РТ Алексей Соколов.

В районах, где ушли от надзорной деятельности, отмечают в МВД, сразу же выросло количество пьяных водителей и смертельных аварий.

«Конечно, можно и крестным ходом пройтись по местам концентрации ДТП или со святыней проехать, но давайте каждый будет заниматься тем, чем должен. ДПС должна реагировать на оперативную обстановку. Необходимо серьезно усилить административное давление на ключевые нарушения, ведущие к смертельным ДТП. Каждому району со своими причинами надо разобраться и в ближайшие дни скорректировать свои задачи», – подчеркнул Алексей Соколов.