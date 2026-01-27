Главный автоинспектор Татарстана поручил усилить контроль за курьерами

Усилить контроль за курьерами поручил государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов. Заявление он сделал сегодня на заседании Комиссии по БДД в Кабинете Министров РТ.

«Обратить внимание на службы доставки. Количество курьеров растет, а вместе с ними – риски возникновения аварий. Хочу напомнить о трагическом случае в Казани: водитель наехал на курьера, который двигался на запрещающий сигнал светофора. Курьер нарушил базовые правила – проехал на красный. За этим стоит глобальная проблема – отсутствие контроля за курьерами», – отметил Рустем Гарипов.

Он предложил ввести обязательные регулярные инструктажи по правилам дорожного движения для всех курьеров. «Гонка за скоростью доставки не должна превращаться в гонку за человеческими жизнями», – добавил он.