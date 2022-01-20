news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
20 января 2022  13:45
Дамир Садриев

В Казани во время олимпийской паузы может пройти турнир с участием нескольких клубов КХЛ

news_top_970_100

В Казани в середине февраля во время паузы на Олимпийские игры может состояться турнир с участием «Ак Барса» и еще нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, помимо «Ак Барса», в турнире примут участие нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь». 

Олимпийский хоккейный турнир пройдёт в Пекине с 9 по 20 февраля. Национальную сборную России от «Ак Барса» представят сразу три хоккеиста: Тимур Билялов, Дмитрий Воронков и Артем Галимов. 

Напомним, ранее стало известно о том, что КХЛ приняла решение сделать паузу и не доигрывать регулярный чемпионат. 

#ХК Ак барс #кхл #олимпиада в Пекине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное