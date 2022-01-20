В Казани во время олимпийской паузы может пройти турнир с участием нескольких клубов КХЛ

В Казани в середине февраля во время паузы на Олимпийские игры может состояться турнир с участием «Ак Барса» и еще нескольких клубов Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, помимо «Ак Барса», в турнире примут участие нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив» и череповецкая «Северсталь».

Олимпийский хоккейный турнир пройдёт в Пекине с 9 по 20 февраля. Национальную сборную России от «Ак Барса» представят сразу три хоккеиста: Тимур Билялов, Дмитрий Воронков и Артем Галимов.

Напомним, ранее стало известно о том, что КХЛ приняла решение сделать паузу и не доигрывать регулярный чемпионат.