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Спорт
15 января 2022  16:16
Cергей Гаврилов

Три игрока «Ак Барса» вошли в состав олимпийской сборной России

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В расширенный состав сборной России по хоккею, которая отправится на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине, вошли 36 игроков, среди которых три представителям казанского «Ак Барса». Список опубликовал «Спорт-Экспресс».

Казанский клуб представляют вратарь Тимур Билялов, нападающие Артем Галимов и Дмитрий Воронков. 

В составе сборной присутствует и недавние форварды «Ак Барса»: ставший столичным динамовцем Станислав Галиев, Владимир Ткачев из челябинского «Трактора» и Андрей Чибисов из магнитогорского «Металлурга». 

Стоит отметить наличие в списке воспитанника нижнекамского «Нефтехимика» — защитника омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

Сбор национальной команды стартует 17 января, в этот день и будет официально опубликован полный список. В окончательный состав попадут 25 хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры в столице Китая Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

#ХК Ак барс #сборная России #олимпиада в Пекине
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