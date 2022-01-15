Три игрока «Ак Барса» вошли в состав олимпийской сборной России

В расширенный состав сборной России по хоккею, которая отправится на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине, вошли 36 игроков, среди которых три представителям казанского «Ак Барса». Список опубликовал «Спорт-Экспресс».

Казанский клуб представляют вратарь Тимур Билялов, нападающие Артем Галимов и Дмитрий Воронков.

В составе сборной присутствует и недавние форварды «Ак Барса»: ставший столичным динамовцем Станислав Галиев, Владимир Ткачев из челябинского «Трактора» и Андрей Чибисов из магнитогорского «Металлурга».

Стоит отметить наличие в списке воспитанника нижнекамского «Нефтехимика» — защитника омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

Сбор национальной команды стартует 17 января, в этот день и будет официально опубликован полный список. В окончательный состав попадут 25 хоккеистов.

Зимние Олимпийские игры в столице Китая Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.