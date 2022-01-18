Плей-офф по текущей таблице: КХЛ не будет доигрывать регулярный чемпионат

Континентальная Хоккейная Лига не будет доигрывать регулярный чемпионат. Об этом сообщает «СЭ».

Как сообщает источник, сезон продолжится после Олимпийских игр и сразу начнется с первого раунда Кубка Гагарина. В свою очередь, в плей-офф попадут первые восемь команд конференций, занимающие соответствующие места к данному моменту.

По информации СЭ, за данный вариант активно выступает московский ЦСКА, против – «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Оба татарстанских коллектива, «Ак Барс» и «Нефтехимик» прямо сейчас располагаются в зоне плей-офф.