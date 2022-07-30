В Казани вновь продлят ограничение движения по улице Лечебная

В Авиастроительном районе Казани продлят ограничение движения по улице Лечебная. Об этом сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

Как напоминает городской Комитет внешнего благоустройства, причиной временных неудобств являются работы по «реконструкции магистрального теплопровода».

Движение по улице Лечебная было перекрыто начиная с 21 мая. Позднее, 16 июня, действие ограничения было продлено в первый раз — до 30 июля.

Теперь до 20 августа окажется ограничено движение автомобилей на участке улицы Лечебная от улицы Побежимова до улицы Социалистическая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за работ у Дома Кекина ограничили движение по улице Горького.