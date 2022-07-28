В Казани из-за работ в Доме Кекина ограничили движение по улице Горького

В столице Татарстана из-за работ на территории бывших номеров «Волга» (Дома Л. В. Кекина) на время частично ограничили движение по улице Максима Горького. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, документ опубликован в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Движение около дома №3 по улице Максима Горького закрыто начиная с 21 июля и вплоть до 31 октября. Там проводятся работы по установке строительных лесов и временного ограждения территории.

Дом Кекина (здание номеров «Волга») был построен в 1903–1905 годах по проекту архитектора Христофора Пашковского. Он принадлежал ростовскому купцу Леонтию Владимировичу Кекину, как и более известное здание №8 по улице Горького, возведенное в те же годы архитектором Генрихом Рушем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани до начала сентября частично ограничат движение по улице Аделя Кутуя.