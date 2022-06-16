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Ру Тат
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Транспорт
16 июня 2022  11:02

В Казани продлят ограничение движения по улице Лечебная

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В Авиастроительном районе Казани до 30 июля продлят ограничение движения по улице Лечебная. Об этом сообщает портал мэрии.

Как напоминает городской Комитет внешнего благоустройства, причиной таких мер являются работы по «реконструкции магистрального теплопровода». Движение по улице Лечебная было ограничено начиная с 21 мая, о чем сообщал «Татар-информ».

В частности, с 17 июня по 1 июля окажутся полностью закрыты проезжая часть и тротуар на участке от улицы Побежимова до дома №14/2 по улице Лечебная.

Позднее, с 2 по 9 июля, полностью перекроют проезжую часть и тротуар на участке от дома №14/2 до дома №7 по улице Лечебная.

Затем с 10 по 29 июля будут закрыты для движения проезжая часть и тротуар на участке от дома №7 до дома №10 по Лечебной.

В последний предполагаемый день ограничения движения, 30 июля, окажется полностью закрыт перекресток улиц Социалистическая и Лечебная.

#ограничение движения
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