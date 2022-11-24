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Ру Тат
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Транспорт
24 ноября 2022  21:00

В Казани вновь ограничат движение по улицам Сайдашева и Яшляр

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В столице Татарстана вновь перекроют движение по улицам Яшляр и Салиха Сайдашева. Соответствующее распоряжение замруководителя исполкома города опубликовано в сборнике документов мэрии.

С 1 по 25 декабря этого года окажется ограничено движение по улице Яшляр на участке от дома №3 до дома №35/1 и на пересечении с улицей Салиха Сайдашева.

Причиной ограничения движения станет установка ограждения для ремонта сетей ливневой канализации. Именно из-за необходимости привести в порядок ливневую канализацию движение по этим двум улицам было ограничено с июня по октябрь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на улицах Васильченко, Восстания и Кулахметова в Казани частично ограничат движение.

#ограничение движения
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