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Транспорт
24 ноября 2022  14:08

На улицах Васильченко, Восстания и Кулахметова в Казани частично ограничат движение

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В Казани частично ограничат движение транспортных средств и пешеходов по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Причиной перекрытия движения на трех улицах станут работы на сетях газопровода, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

В частности, с 26 ноября по 11 декабря окажется частично закрыта проезжая часть на улице Васильченко у домов №1в, 7 и 63, а также на улице Восстания около дома №100 корп. 10.

Позднее, с 11 декабря по 31 декабря, для движения пешеходов и автомобилей перекроют участок на улице Восстания рядом со зданием №80. На этот же период будет закрыта часть тротуара по улице Восстания вблизи дома №83а. 

Кроме того, в это же время частично закроют для движения местный проезд на улице Кулахметова по соседству со зданием №31.

#ограничение движения
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