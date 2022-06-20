В Казани ограничат движение по улицам Сайдашева и Яшляр на 4 месяца

В Казани на 4 месяца ограничат движение по улицам Сайдашева и Яшляр. Это связано с работами по ремонту ливневой канализации, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома татарстанской столицы.

На перекрестке этих улиц планируется полностью перекрыть проезжую часть и тротуар.

Ограничение будет действовать с 23 июня по 24 октября.

Ранее сообщалось, что с 17 июня в Казани введено ограничение движения по улице Назарбаева. Оно будет действовать до 16 сентября.