В Казани вместо ЧМ по волейболу может пройти Всероссийский турнир Спартакиады

Казань может войти в число городов, которые примут волейбольный турнир Спартакиады – 2022. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на слова генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко.

По словам функционера, организация хотела бы провести турнир Спартакиады в нескольких городах, которые изначально должны были принять волейбольный чемпионат мира 2022 года.

«Нам анонсировали, что Москва должна быть официальным городом проведения. Но провести турнир с участием 16 команд (8 женских и 8 мужских) в одном городе за десять дней нереально. Мы подали в Минспорт регламент с проведением в нескольких городах — тех городах, которые должны были принять чемпионат мира, а финальная часть в Москве», – заявил Яременко.

Напомним, с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России, в том числе и Казани, должен был пройти чемпионат мира по волейболу. Чуть позже Международная федерация волейбола перенесла турнир в Словению и Польшу.

Стоит отметить, что министерство спорта России планирует провести в августе этого года Всероссийскую Спартакиаду. Среди возможных городов проведения – столица Татарстана.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам прошедшего в Казани «Финала Шести» волейбольной Суперлиги.