«Моя задача – учиться»: цена образования Вербова — упущенное золото «Зенита»

«Зенит-Казань» не проигрывал во всех турнирах 36 матчей. Но все серии, как известно, рано или поздно заканчиваются. Закончилась и эта – причем тогда, когда этого никто не ожидал. Как команда Вербова упустила золото чемпионата России в «Финале шести» — читайте в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Алексей Вербов: «Мы прекрасно понимаем причину поражения и из него мы должны извлечь бесценный опыт»

Фото © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Стоило ли сжигать все эмоции в не имеющем турнирной мотивации матче?

Перед полуфинальным матчем против «Локомотива» трудно было найти хотя бы один аргумент в пользу гостей. Общая статистика противостояния (31:7 в пользу Казани), три победы в официальных встречах этого сезона. 10-очковый отрыв по итогам «регулярки». Букмекеры перед игрой принимали ставки с коэффициентом 1 к 13 в пользу Казани. Во время первого полуфинала нейтральный зал, разгоряченный ведущим, откровенно «топил» за питерских одноклубников, резонно полагая, что в «золотом» матче с нестабильным северным «Зенитом» хозяевам справиться будет сподручнее, чем с чемпионом. Похоже и сами подопечные Алексея Вербова заразились этой уверенностью и вышли на вечерний матч как на рядовой поединок, который должен был оформить их очередную, 37-ю победу. Да еще и на фоне «сухого» выигрыша у московского «Динамо» во встрече группового этапа…

И когда пришло время той встречи, которая все и решала, оказалось, что из шарика воздух вышел, запал иссяк, кураж улетучился. Пусть вас не вводит в заблуждение одинаковый счет двух первых партий – 23:25 – хозяева не уступили в концовках, они вчистую стали «гореть» со стартового свистка.

Когда пришло время той встречи, которая все и решала, оказалось, что из шарика воздух вышел, запал иссяк, кураж улетучился Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пламенный «Локо» и склоненные вербы

Волейбол начинается с подачи. Если «железнодорожники» сразу же взяли на вооружение силовую подачу, то все (за исключением, может быть Бедножа) «зенитчики», словно участники группы лечебной физкультуры, ставили перед собой задачу – просто перекинуть мяч на чужую половину площадки. Вялая подача казанцев давала оппоненту разнообразные возможности – и сыграть первым темпом, и разыграть замысловатую комбинацию, и все, что угодно.

Вялость у казанского «Зенита» проглядывалась во всем. Героические полеты юного принимающего Федорова сменялись его же беспомощностью перед натиском мощного соперника. Илья, при всем уважении к его таланту, еще «не дорос» до матчей такого статуса. Всплески активности со стороны «старой гвардии» - Михайлова, Вольвича, Волкова чередовались их неспособностью пробить крепкий и стройный блок сибиряков. Атаки у казанцев фактически не было, блока тоже. Характер? Да, они бились до самого конца, их гнал зал, но воздух из шарика продолжал выходить.

Всплески активности со стороны «старой гвардии» - Михайлова, Вольвича, Волкова чередовались их неспособностью пробить крепкий и стройный блок сибиряков Фото: lokovolley.com

Пожалуй, меньше всего претензий по этой встрече можно предъявить к легионерам. Кристенсон сыграл на своем привычном высоком уровне, Беднож стал одним из двух самых результативных игроков матча. Наряду с ним 13 очков набрал и Дмитрий Волков, но опять же, пусть вас не вводят в заблуждение цифры – один из лучших российских доигровщиков провел один из самых своих слабых матчей за «Зенит». Окончательно выяснилось – Дима «на заводе» и Дима «на механике» - это два разных игрока.

А вот «Локомотив» восхитил»! Команда крайне неровно провела групповой этап. Подопечные Пламена Константинова все время сами создавали себе трудности и героически пытались их преодолеть. Но против набора пусть и больших, и обремененных титулами и трофеями игроков, вечером в праздничный день 9 мая на другой стороне площадки находилась Команда! Полная уверенности в своей силе, вышедшая умереть, но победить. И пусть Лубурич, Савин, блокирующие Куркаев и Лызик, канадский доигровщик Перрин – каждый из них – набрали очков меньше чем наши Волков с Бедножем – любой из перечисленных в равной степени удачно и защищался и атаковал, не боялся брать на себя инициативу, подстегивать партнеров и, словно по цепочке, передавать друг другу знамя победы. Ну а то что после «гвоздей» могучих сибиряков не провалился пол в игровой зоне Центра волейбола – так это спасибо строителям.

Еще до «набега» журналистов на послематчевый анализ, Алексей Вербов проронил фразу: «на что наиграли – то и получили». Тут, как говорится, не убавить, ни прибавить. А добавил наставник казанцев уже «на микрофон» следующее: «Нам не удалось раскрепостить ребят, чтобы они сыграли на том кураже, на котором играли весь сезон» Пламен Константинов в телекамеру светился сознанием хорошо сделанной работы: «Ребята на 95 процентов выполнили то, о чем мы договаривались».

То что после «гвоздей» могучих сибиряков не провалился пол в игровой зоне Центра волейбола – так это спасибо строителям Фото: lokovolley.com

«Зенитовское» дерби зрители напророчили

По итогам полуфинальных поединков казанские болельщики получили то, чего они так хотели – не грозное «Динамо», а именно одноклубников из Северной столицы в соперники своим любимцам по финалу. Одна поправка – финалу утешительному.

Особо обидно должно было быть перед бронзовым поединком казанцам. В одном единственном матче проворонить все нажитое «непосильным» трудом по ходу долгого сезона. Как с этим жить? Но мотивации у хозяев должно было хватить. И для молодого тренера Вербова – завоевать со ставшей родным для себя клубом первые (пусть и не главного достоинства) медали, которые симпатично будут смотреться с выигранным в декабре Кубком России.

И для того же Федорова, еще не имеющего ни одной «взрослой» медали. И для легионеров – эти медали стали бы их, скорее всего, дембельским аккордом в отгораживающейся от остального спортивного мира России. Да и потом, таков нынче уровень нашего волейбола, столько команд сменяют друг друга на троне, что любая медаль в цене – время команд-династий прошло.

Дождь не остудил энтузиазм фанатов

День Победы прошел и забрал с собой солнечную погоду. Дождь, зарядивший с рассвета и разочарование провалом (иначе и не скажешь) фаворита «Финала шести» казалось, отпугнут казанских болельщиков от посещения «Санкт-Петербурга». Но нет, на бронзовом матче трибуны были заполнены. И хозяева, словно в благодарность не отвернувшимся от них поклонникам, начал игру ударно. У них появилось все, что куда-то запропастилось накануне – силовая подача, надежный блок, обманные скидки, могучая атака. А главное, в глазах Димы Волкова и его партнеров снова зажглись искры куража.

Хозяева, словно в благодарность не отвернувшимся от них поклонникам, начал игру ударно. У них появилось все, что куда-то запропастилось накануне Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Питерцы вспомнили умение каждую вторую подачу направлять в сетку и интрига в этом матче так и осталась Спящей Красавицей. Ни Толочко своими перерывами, ни Клюка своими атаками, ни Женя Гребенников своими эффектными спасениями так и не сыграли роль принца, который расколдует чары сна. Занавес опустился при счете 3:0 в матче.

Эпилог

37 выигранных и всего два проигранных в сезоне матча. Выигранный один (Кубок) и проигранный второй (но главный) трофей при потенциально достижимом, но «отмененым» третьем (кубок ЕКВ). Таким неоднозначным и непростым получился первый полноценный сезон для главного тренера Алексея Вербова и его команды. Пока еще не настало время для детального и объективного анализа случившегося. Время, как говорится, покажет. Мой вывод пока один – каждой команде, и даже забывшей привкус горечи от поражений, нужен опытный штатный психолог. Не тренер-психолог, не директор клуба – отец родной, а специалист-психолог.

Максим Михайлов: «Поддержка болельщиков была «космос»

Лидер «Зенита-Казань» дал неудовлетворительную оценку сезону в исполнении его команды. «После вчерашней игры, где мы сделали столько ошибок, надо сделать выводы, чтобы не войти с этими ошибками в следующий сезон. Новый сезон и надо начинать с этого матча», - заявил он.

Максим Михайлов: «После вчерашней игры, где мы сделали столько ошибок, надо сделать выводы, чтобы не войти с этими ошибками в следующий сезон» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

- Тяжело было настроиться на игру за третье место?

- Вчера было тяжело настроиться, мы же мечтали сыграть за первое место. Но сегодня этот настрой появился, мы же понимали, что играем для зрителей. Для болельщиков, спасибо им большое. Этот турнир получился знаковым. Поддержка была «космос», так что сегодняшняя победа посвящается нашим болельщикам, - сказал Михайлов.

Игорь Колодинский: «Играть в команде с именем «Зенит» - это не признавать ни одного места кроме первого».

Алексей Вербов: «Моя задача – учиться, учиться и еще раз учиться»

Наставник «Зенита-Казань» был, как всегда, искренен и оптимистичен.

- Вам показалось, что ребята сегодня сбросили с плеч тот груз, который был вчера? Но вы же не видели их вчера вечером, не видели сегодня утром и даже в раздевалке перед игрой. Ребята сегодня могли и опустить руки, ведь главная цель осталась недостигнутой. Но это показатель команды – вышли, перетерпели, выдали не самую лучшую по качеству игру, даже несмотря на счет, но и соперник не на максимуме подошел к этому матчу – то ли это связано было с тем, что уже четвертая игра, то ли с травмой Виктора Полетаева. Нам немножко повезло, что соперник допускал сегодня много ошибок.

Алексей Вербов: «Пока не хочу комментировать итоги сезона. Внутри меня чувства удовлетворения нет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

- Дайте оценку сезона – два поражения и один трофей?

- Пока не хочу комментировать итоги сезона. Внутри меня чувства удовлетворения нет. Вчерашний матч пока меня не оставил абсолютно и сегодня пришлось «сделать фейс» для ребят, ведь мы команда, семья, все зависим друг от друга. Сегодня все сжали зубы и терпели. Но это не то, чего мы ожидали. По атмосфере, которая в сезоне сложилась в команде, у меня вообще нет вопросов, как и по игре. Мы прекрасно понимаем причину поражения и из него мы должны извлечь бесценный опыт. Мы должны научиться по другому подводить команду к решающим матчам и мне наверное надо вести игру в несколько другом формате… И вообще, моя главная задача – учиться, учиться и еще раз учиться.