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Спорт
22 апреля 2022  07:42

Минспорта РФ может провести Спартакиаду сильнейших в Казани

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Минспорта РФ планирует провести Спартакиаду сильнейших в августе 2022 года. Среди возможных городов проведения - Казань, передает РИА Новости.

«Потенциально соберется 10 тысяч сильнейших спортсменов, которые на предварительных соревнованиях в регионах будут туда отбираться. Заодно посмотрим на качество подготовки наших резервов и школ», - заявил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Он объяснил, что пока еще не согласован график соревнований. В августе традиционно проходит много различных чемпионатов и первенств.

Кроме Казани на право провести Спартакиаду претендуют Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

«Где пройдет Спартакиада? Рассматриваем несколько городов – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар. В данный момент финализируем решение, паркуем по видам спорта, по регионам», - объяснил Кадыров.

Пока предполагается, что Спартакиада будет ориентирована на индивидуальные виды спорта, добавил замминистра. Командные виды спорта включать не будут.

#спартакиада #спорт #Казань
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